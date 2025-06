Der eingebildete Kranke

Argan geht es schlecht, unzählige Krankheiten (mehr als real!) malträtieren ihn und seinen Geldbeutel. Kaum kann er die hohen Rechnungen für Arzt und Apotheker begleichen.

Und er benötigt von A-Z alles, was ärztliche Feindiagnose als Therapie empfiehlt. Vielleicht kann die Tochter helfen und wählt ihren Zukünftigen aus dem Fachbereich. Doch der Arztsohn ist uncharmant und keine Leuchte, und Angelique liebt einen anderen. Die zweite Gattin wartet auf die Schenkung zu Lebzeiten oder falls daraus nichts wird, auf ein baldiges Ableben des Kranken. Der Bruder versucht ihn mit allen Mitteln vom Hypochondrischen zu kurierten, was zuletzt Toinette, der klügsten und spitzzüngigsten im Haushalt Argan im fliegenden Wechselrollenspiel gelingt. Die Tochter bekommt ihren Liebsten (aus dem vielleicht doch noch ein Heilberufler wird), die intrigante Gattin zieht von dannen. Und der Kranke wird, zumindest in der Einbildung, zum Dr. med promoviert. Molières große Charakterkomödie mit zwei virtuos gearbeiteten Paraderollen: Der Eingebildete und die Dienerin Toinette.

Argan Gunter Heun

Toinette Jelena Kunz

Béline Nadja Petri

Angélique, Bonnefoy Cara-Maria Nagler

Diafoirus, Fleurant Ilona Christina Schulz

Cléante, Purgon Franz Blumstock

Thomas Diafoirus, Louison, Béralde Michael Del Coco

Regie Marco Krämer-Eis

Bühne und Kostüme Lukas Pirmin Waßmann