Der eingebildete Kranke

Eine frische Bearbeitung der Molièreschen Komödie nach Martin Heckmanns.

Argan, ein wohlhabender und schlecht gelaunter Privatier, leidet und keine noch so teure Behandlung vermag seinen (Welt-)Schmerz zu lindern. Das ist auch nicht möglich, denn seine Krankheit bildet er sich bloß ein. Er gibt sein ganzes Vermögen für wirkungslose Medizin aus und übersieht dabei die falschen Absichten seiner Mitmenschen. Leidtragende von Argans Launen ist vor allem sein Dienstmädchen Toinette. Doch diese lässt sich nicht herumkommandieren und dreht den Spieß um. Da sie weiß, dass Argan nicht wirklich krank ist, erfindet sie eine kluge Behandlung fürseine Schmerzen. Sie kehrt die Rollen von Hausherr und Bediensteter um und öffnet Argan dabei die Augen für die Wahrheiten, die er verleugnet. Ein Porträt unserer Zeit und eine humorvolle Perspektive auf zwischenmenschliche Verhältnisse.