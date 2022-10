Der Eintänzer

Lieder und Szenen aus den "Goldenen Zwanzigern"

Der Liederabend entführt Sie geradewegs in ein Tanzlokal der 1920er Jahre. Den Alltag vergessen, für einen kurzen Augenblick mit Musik und Tanz in andere Sphären entfliehen: das verspricht das Tanzlokal von Herta. Mit der Zigarettenverkäuferin Anneliese und der jungen Hilfskraft Else betreibt sie den "Fischfang".

Seit neustem ergänzt Max als Eintänzer das Trio. Er ist der "Gigolo", der wenige Jahre zuvor "goldverschnürt als Husar" vor den Damen der Stadt paradierte. Nun ist er zurück aus den Katastrophen des frühen 20. Jahrhunderts und auf der Suche nach einem neuen Leben. Als Eintänzer verdreht er der ganzen Damenwelt die Köpfe: charmant, elegant und immer gut gelaunt "bricht er die Herzen der stolzesten Frauen".

Der Theaterabend knüpft als Lieder-Revue an die Traditionen der 1920er Jahre an: es erklingen Gassenhauer jener Zeit, Evergreens und Klassiker, die unsterblich geworden sind durch Marlene Dietrich, Zarah Leander, Heinz Rühmann, Max Hansen und andere. Friedrich Hollaender, Mischa Spoliansky, Walter Kollo, Claire Waldorf u.v.a. - sie alle kommen zu ihrem musikalischen Recht.

Damals wie heute heißt das Motto: "Es liegt was in der Luft"! Musik und Tanz sind eben die beste "Medizin" in unsichere Zeiten!