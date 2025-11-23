Der Eisenhans

bis

Theater hinterm Scheuerntor Am Marktplatz 4, 73655 Plüderhausen

Wolfgang Kammer (Spiel, Inszenierung, Figurenbau); Arlette Probst (Fagott – live oder per Einspielung)Es ist eines der allerschönsten Grimm’schen Märchen: 

Die Geschichte vom Eisenhans, dem wilden Mann im Pfuhl, der zunächst so gefährlich scheint, dabei aber über gewaltige Schätze verfügt. Eng damit verbunden ist der schwierige Entwicklungsprozess, bei dem der schöne Königssohn lernen muss, zu seinen goldenen Haaren zu stehen, zu seinem eigenen Reichtum also. Und das alles wäre überhaupt nicht möglich ohne die kluge Prinzessin, die schon ganz früh erkennt, was anderen noch verborgen ist. Zum vollen Menschsein gehört die Akzeptanz und Integration gerade auch der wilden Seite, bei Jungs wie bei Mädchen.

Info

Theater hinterm Scheuerntor Am Marktplatz 4, 73655 Plüderhausen
Kinder & Familie
bis
Google Kalender - Der Eisenhans - 2025-11-23 15:00:00 Google Yahoo Kalender - Der Eisenhans - 2025-11-23 15:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Der Eisenhans - 2025-11-23 15:00:00 Outlook iCalendar - Der Eisenhans - 2025-11-23 15:00:00 ical

Tags