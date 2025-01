Immer, wenn jemand traurig ist, sieht Olive ein graues Tier, das dem traurigen Menschen überall hin folgt. Aber das ist Olives Geheimnis – nur ihrem besten Freund Arthur vertraut sie sich an. Solange Olive zurückdenken kann, wird ihr Vater von einem großen grauen Elefanten begleitet. Der Elefant wird immer größer und zwängt sich mit in jedes Zimmer. Stumm steht er da – eine gewaltige graue Masse, die Olives Vater zu erdrücken droht. Seitdem ihr Papa so traurig ist, kümmert sich Olives Opa um sie. Er ist es auch, der ihr all die kleinen, zarten, unscheinbaren Dinge zeigt, die das Leben bunt, leicht und fröhlich machen. Doch ein Unglück geschieht und eine schwere graue Riesenschildkröte sitzt von da an neben Olives Opa. Für ihren Freund Arthur ist klar: „Du musst die grauen Tiere loswerden.“ Das bevorstehende Schulfest scheint die Gelegenheit dafür zu sein und die beiden Kinder fassen einen mutigen Plan. Schafft es Olive, dass Papa und Opa wieder fröhlich sein können?

Peter Carnavas wurde 1980 in Australien geboren. Er schreibt und illustriert Kinderbücher. Sein erstes Buch veröffentlichte er 2008, als er noch als Grundschullehrer arbeitete. Nachdem er sich zuvor auf Bilderbücher konzentriert hatte, schrieb er 2017 „Der Elefant“, seine erste längere Geschichte. Carnavas ist mit seinen Büchern regelmäßig in Schulen zu Gast. Seine Arbeiten wurden für zahlreiche Preise nominiert und in viele Sprachen übersetzt.