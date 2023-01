Der Engländer der in den Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr

Eine Bushaltestelle im Norden Schottlands: Der Pensio- när Tom macht sich auf den Weg nach Land’s End im Süden Englands – an jenen Ort an dem seine kürzlich verstorbene Ehefrau Mary und er sich einst kennengelernt haben. Dort möchte er ihre Asche verstreuen, die er in einem Koffer bei sich trägt. Der 90-Jährige plant, seine über 1.300 Kilometer lange Reise mit Bussen zurückzulegen, da er diese als Rentner kostenfrei nutzen kann. Während seiner Fahrt trifft er auf die unterschiedlichsten Menschen, die Anteil an seiner bewegenden Geschichte nehmen und den rüstigen Busreisenden zur landesweiten Berühmtheit machen.

Drama Großbritannien 2021 | Regie: Gillies MacKinnon mit Timothy Spall, Phyllis Logan u.a. | Länge: 86 Min | FSK:ab 12 Jahre