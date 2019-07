Der Erde lauschen

Im Rausch des Natürlichen mit Musik u.a. von Sergej Prokofjew, J.S. Bach, Donnacha Dennehy. Konzerteinführung: 18.30 Uhr Musikalische Beschreibungen der Natur sind so alt wie die Musik selbst. In diesem Konzert erleben wir verblüffende Werke, die nicht nur romantische Pastoralen zeichnen, sondern auch gewaltige Naturklänge heraufbeschwören: Musik u.a.von Sergej Prokofjew, Paul Hindemith und der in den USA lebenden, englischen Komponistin Anna Clyne. Höhepunkt des Abends ist Donnacha Dennehys rauschhaft-meditatives Werk TESSELLATUM für Streicher*innen und Solo-Gambe; dabei wird das Sommerrefektorium durch ein immersives Sound-System in einen einzigartigen Klangraum verwandelt. Es erklingt eine Musik wie aus dem Inneren der Natur.