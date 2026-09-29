Der erste weihnachtliche Leckerbissen

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WALDORADO Katzenberg 2, 97980 Bad Mergentheim

Weihnachtliche Leckerbissen! Für kleine Firmen/Abteilungen und/oder Familien.

Genießt unsere weihnachtlichen Leckerbissen in heimeliger, weihnachtlicher Erdhausatmosphäre für kleine Firmen/Abteilungen und/oder Familien.

Für alle, die keine Feier organisieren möchten oder mit anderen die vorweihnachtliche Atmosphäre genießen wollen… Selbstverständlich sitzen Gruppen beieinander!

Zum Essen gibt es folgendes Menü für 59  €  pro  Person, zzgl. Getränke

  • Glüh-Trinkerle zur Begrüßung
  • Gruß aus der Küche
  • 2 Suppen vom winterlichen Gemüse mit verschiedenen Toppings
  • Verschiedene Leckereien aus dem Smoker vom Wild und Geflügel, mit buntem Gratin, Spätzle und Wintergemüse
  • Weihnachtliche Dessertvariationen
  • 1 Verdauerle inklusive

Weitere Getränke werden separat berechnet.

Beginn: 18:30 Uhr direkt im Erdhaus – der Eventkneipe!

Parkplätze sind direkt dort ausreichend vorhanden.

Info

WALDORADO Katzenberg 2, 97980 Bad Mergentheim
Essen & Trinken

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