Der erste weihnachtliche Leckerbissen

Weihnachtliche Leckerbissen! Für kleine Firmen/Abteilungen und/oder Familien.
Genießt unsere weihnachtlichen Leckerbissen in heimeliger, weihnachtlicher Erdhausatmosphäre für kleine Firmen/Abteilungen und/oder Familien.
Für alle, die keine Feier organisieren möchten oder mit anderen die vorweihnachtliche Atmosphäre genießen wollen… Selbstverständlich sitzen Gruppen beieinander!
Zum Essen gibt es folgendes Menü für 59 € pro Person, zzgl. Getränke
- Glüh-Trinkerle zur Begrüßung
- Gruß aus der Küche
- 2 Suppen vom winterlichen Gemüse mit verschiedenen Toppings
- Verschiedene Leckereien aus dem Smoker vom Wild und Geflügel, mit buntem Gratin, Spätzle und Wintergemüse
- Weihnachtliche Dessertvariationen
- 1 Verdauerle inklusive
Weitere Getränke werden separat berechnet.
Beginn: 18:30 Uhr direkt im Erdhaus – der Eventkneipe!
Parkplätze sind direkt dort ausreichend vorhanden.