Der erste weihnachtliche Leckerbissen

Weihnachtliche Leckerbissen! Für kleine Firmen/Abteilungen und/oder Familien.

Genießt unsere weihnachtlichen Leckerbissen in heimeliger, weihnachtlicher Erdhausatmosphäre für kleine Firmen/Abteilungen und/oder Familien.

Für alle, die keine Feier organisieren möchten oder mit anderen die vorweihnachtliche Atmosphäre genießen wollen… Selbstverständlich sitzen Gruppen beieinander!

Zum Essen gibt es folgendes Menü für 59 € pro Person, zzgl. Getränke

Glüh-Trinkerle zur Begrüßung

Gruß aus der Küche

2 Suppen vom winterlichen Gemüse mit verschiedenen Toppings

Verschiedene Leckereien aus dem Smoker vom Wild und Geflügel, mit buntem Gratin, Spätzle und Wintergemüse

Weihnachtliche Dessertvariationen

1 Verdauerle inklusive

Weitere Getränke werden separat berechnet.

Beginn: 18:30 Uhr direkt im Erdhaus – der Eventkneipe!

Parkplätze sind direkt dort ausreichend vorhanden.