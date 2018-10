Der Esslinger Mittelaltermarkt und Weihnachtsmarkt

Dienstag, 27.11.2018 - Freitag, 21.12.2018, 11 Uhr bis 20.30 Uhr

Der Esslinger Mittelaltermarkt & Weihnachtsmarkt ist einzigartig - und so erlebnisreich wie kein anderer.

Ein bunt-fröhliches Treiben von Gauklern, Feuer- und Stelzenkünstlern, Musikanten, Handwerkern, Händlern und Wirten zieht Jedermann in seinen Bann. Über 200 Stände und 500 Programmpunkte erwarten die Besucher.

Die prächtigen Fachwerkhäuser der Esslinger Altstadt bilden dabei die stimmungsvolle Kulisse. Höhepunkte in jedem Jahr sind der Fackelumzug zur Burg, ein mittelalterliches Konzert im Münster St. Paul sowie viele Mitmach-Workshops, in denen man sein eigenes Geschick erproben kann. Kinderträume werden wahr beim Mitmachzirkus, dem Puppentheater, Märchenerzählungen und dem kleinsten handbetriebenen Riesenrad der Welt.

In der Backstube können die Kleinen Plätzchen backen. Die etwas älteren nehmen teil am Bogenschießturnier - der Beste erringt in diesem Wettstreit den Silberpfeil. Nahezu vier Wochen kann man ins mittelalterliche Geschehen eintauchen und alte Handwerkskünste hautnah erleben.