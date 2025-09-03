Zu jeder Jahreszeit bietet der Esslinger Wochenmarkt ein Fest für alle Sinne.

Dazu trägt auch seine malerische Lage unterhalb der Weinberge auf dem Platz zwischen der Stadtkirche St. Dionys, der spätgotischen Frauenkirche und der historischen Kulisse der Fachwerkhäuser bei. Dass es immer mit rechten Dingen zugeht, darüber wacht am Kielmayerhaus mit Argusaugen nicht nur die heilige Katharina, sondern auch das schwarze Kelterteufele.

Auf dem Wochenmarkt stehen Frische, Regionalität und Nachhaltigkeit im Fokus. Die rund 50 Marktbeschicker stammen zum Großteil aus Esslingen und dem Remstal und bauen oft selbst Obst und Gemüse an. So lädt an jedem Mittwoch und Samstag eine üppige Vielfalt von Obst und Gemüse zum Bummeln und Kaufen ein. Wein, Blumen, Brot, Fleisch, Käse, Oliven und Honig ergänzen das Angebot.

Die Interessen der Marktbeschicker werden seit dem Jahr 2000 vom Verein Esslinger Wochenmarkt e.V. vertreten. Wer den Markt und seine Menschen kennen lernen will, plant zum Beispiel einen Besuch am Stand von Eberhard Sohn aus Mettingen ein, der als Weinbaumeister und Gemüsebauer schon jahrzehntelang mit dabei ist. Für seine Herzlichkeit den Kunden gegenüber bekannt, ist auch Mohamed Zakar, allseits bekannt als Momo, der mit Hingabe seinen Früchtestand betreut.