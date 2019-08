Hans Globke kommentierte nicht nur die NS-Rassengesetze, sondern verfasste auch jene Verordnungen, die der Deportation der Juden den Weg bereiteten.

Dennoch machte ihn Adenauer zum Chef des Bundeskanzleramtes. Sein Name symbolisiert die integration der NS-Elite in die westdeutsche Gesellschaft. Sein Fall steht aber auch für das desaströse Scheitern der NS-Strafverfolgung in der Bundesrepublik. Globke wurde zum Ziel wütender Propaganda-Attacken des SED-Regimes. Das Oberste Gericht der DDR verurteilte ihn 1963 in Abwesenheit wegen Mittäterschaft am Judenmord zu lebenslangem Zuchthaus. Das benerkenswerte Urteil ist aber kaum bekannt. Der Fall Globke führt zu den Mythen und Legenden der Nachkriegszeit und ist gleichzeitig ein Lehrstück über Justitz und Propaganda in Ost und West.