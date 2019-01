Der Fall Mäuserich

Die achtjährige Meral ist mit ihren Eltern soeben in eine neue Stadt umgezogen und geht nun natürlich auch auf eine neue Schule. Was ihr dort vor allem fehlt, sind Freunde. Doch solche zu gewinnen, ist gar nicht so leicht, wie das junge Mädchen bekümmert feststellen muss. Zum Glück lebt in ihrem neuen Zimmer eine kleine Maus, mit der sie sich anfreundet. Meral gibt ihr den Namen Piepiep. Da Meral Angst hat, ihre Eltern könnten das kleine Tier entdecken, nimmt sie ihren neuen pelzigen Freund kurzerhand mit in die Klasse.

Freigegeben ab 6 Jahren. Empfohlen ab 6 Jahren.