Der Fischer und seine Frau

Stell dir vor, alles, was du dir wünschst, geht in Erfüllung. Sofort! Du willst etwas haben … zack ist es da. Du kannst etwas nicht leiden …

zack ist es weg. Wäre das nicht herrlich?

Dem Fischer und seiner Frau passiert genau dieses Glück. Ein verwünschter Butt ist froh, nicht in der Bratpfanne gelandet zu sein. Dafür revanchiert er sich, indem er alle Wünsche des Paares wahr macht. Da wird nicht lange überlegt: Endlich raus aus der stinkenden Hütte, ein schmuckes Häuschen muss her. Kaum aber hat man was man will, will man, was man nicht hat. Da hilft es wenig, dass der Fisch die beiden reich macht, ihre Wünsche machen sie wieder arm.

Eingebettet in ein Meer aus Blockflöten und die gezeichnete Welt eines Animationsfilms, lassen die Puppen das Publikum erleben, was

Menschen wirklich reich macht.