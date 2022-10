Der Fluch der Tantaliden

Mythologische Rap-Oper von Dlé

Florian Hertweck Inszenierung & Ausstattung

Dlé Musik

Björn Klaassen Licht

Nationaltheater Mannheim

Ein Ausflug in die griechische Antike, einmal anders erzählt: Der größenwahnsinnige König Tantalos macht Eintopf aus seinem eigenen Sohn. Zur Strafe werden seine Nachkommen von den Göttern verflucht. Damit nimmt das Morden seinen Lauf. Erschlagene Liebhaber, Rachepläne und Götterzorn bieten reichlich Stoff für die Bühne – und eine Steilvorlage für ein Hip-Hop-Album. Das Rap-Trio Dlé erzählt die Geschichte vom Tantalidenfluch als bühnentaugliche Familiensaga im Schnelldurchlauf. Die musikalischen Einflüsse des Trios, von den Beastie Boys über Battle-Rap bis hin zum Bossa Nova, sind dabei so vielfältig wie die Todesursachen in der griechischen Mythologie.

Regisseur Florian Hertweck ist Schauspieler, Musiker und Professor für Bühnenschauspiel an der Filmuniversität Babelsberg »Konrad Wolf«. Nach seinem Schauspielstudium war er zunächst Ensemblemitglied in Heidelberg und Hannover. In den letzten Jahren arbeitete er hauptsächlich als Regisseur, u. a. am Deutschen Schauspielhaus Hamburg, am Staatsschauspiel Hannover und am Staatsschauspiel Dresden. Den »Fluch der Tantaliden« bringt er als Konzert, große Tragödie und Hochenergie-Hörspiel auf die Bühne – ein grandioses Mischwesen, das höchstselbst aus irgendeinem griechischen Labyrinth stammen könnte.

Trailer Nationaltheater Mannheim

Einführung 19.20 Uhr