"Der Frühling malt sein blaues Band" - Iris Rüdenauer

Der Einstieg in die Malerei erfolgte bei der Igersheimer Künstlerin, Iris Rüdenauer, über die VHS mit Kursen bei Ullrich Zechlin.

Es folgten viele Seminare, z.B. im Kloster Schöntal, Kloster Bronnbach bei Gunter Schmidt, bei Kurt Grimm und weiteren bekannten Malern und Dozenten.

Aktkurse und verschiedene Arbeiten aus Ton bei Walter Salzer in Weikersheim sowie Studien an der Kunstakademie Bad Reichenhall und in der Toscana.

Ihre Arbeiten sind sehr vielfältig. Es werden Öl/Acryl - Farben sowie verschiedene Mixed Media verwendet. Freude am Experimentieren, Spiel mit Farben und Formen, Neues kreieren und Altes verändern, ausprobieren, fließen lassen und einfach erleben was passiert. Mit ihren Werken möchte Iris Rüdenauer vielen kunstinteressierten Besuchern einen Genuss für die Sinne und viel Freude beim Betrachten schenken.