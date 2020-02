Wie in einem offenen Buch

Menschenbilder - Menschenbücher.

Elena Schmidt‘s Weg zu ihren gegenwärtigen Arbeiten nahm ihren Anfang in zahlreichen Kursen zur Malerei, Keramik und Steinbildhauerei. Die Arbeiten der Künstlerin erzählen Geschichten über Vergangenes, Erlebtes, über Träume und Sehnsüchte. Elena Schmidt interessiert sich dabei für das Innenleben von Menschen, die noch nicht oder nicht mehr in sozialen Konventionen gefangen sind oder auch für Menschen, Emotionen und Situationen, die schutzbedürftig sind.

Ihr Ausgangsmaterial – benutzte Teebeutel – versteht die Künstlerin als Schutz-Medium. Die Filter der gebrauchten und dann entleerten Teebeutel werden auf die Portraits und Bildsituationen wie eine Art Schutzhaut collagiert, die den Arbeiten zugleich Individualität, Vergänglichkeit und Stofflichkeit verleiht.

Ihre künstlerische Entwicklung ermöglicht es Elena Schmidt ihre Kenntnisse in Kursen an Volkshochschulen und sozialen Projekten mit Kindern im In- und Ausland weiterzugeben.

Ausstellung bis 3. Juli 2020

Öffnungszeiten: Di. und Fr., 10-12 Uhr und 15-18 Uhr / Freitage 22. Mai und 12. Juni 2020 geschlossen

Sonderöffnung: Warmbronner Maifest 2020, 24. Mai, 14-17 Uhr