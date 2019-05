Kaum ein anderes Werk besingt die Untiefen des deutschen Waldes und der menschlichen Seele so anrührend und ergreifend wie »Der Freischütz«.

Carl Maria von Webers wohl populärste Oper wurde flugs zur ersten und vermutlich einzigen deutschen Nationaloper erklärt – nicht zuletzt als späte musikalische Replik auf das napoleonische Frankreich. Zusammen mit dem Insula Orchestra und dem Kammerchor Accentus produzieren die Ludwigsburger Schlossfestspiele in Kooperation mit dem Forum am Schlosspark einen neuen deutsch-französischen »Freischütz« – gut dreißig Jahre nach Vicco von Bülows (Loriots) legendärer Aufführung am gleichen Ort.

Die beiden Regisseure Clément Debailleul und Raphaël Navarro haben für das junge, international besetzte Spitzenensemble einen waghalsigen Ansatz gewählt, der – zumindest auf der Bühne – die Gesetze von Raum und Zeit auflöst. Die beiden verwandeln die übernatürlichen Kräfte der romantischen Oper unter Einsatz faszinierender Hologramm-Technik in ätherische Szenen. Sänger scheinen auf magische Weise zu schweben oder sich in andere Wesen zu verwandeln – Illusion und Realität verschwimmen zunehmend. Erst kürzlich wurde Debailleuls und Navarros gemeinsame Bearbeitung von Goethes »Faust« an der Comédie-Française frenetisch von Publikum und Presse gefeiert. In Ludwigsburg geben sie mit diesem einzigartigen »Freischütz« ihr Deutschland-Debüt.

Einführung 18.20 Uhr

Forum am Schlosspark in Kooperation mit den Ludwigsburger Schlossfestspielen

Eine Koproduktion von Théâtres de Caen, Grand Théâtres de Luxembourg, Opéra de Rouen Normandie, Ludwigsburger Schlossfestspiele, Cie 14:20 und Insula Orchestra