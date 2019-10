Der Frieden oder Fantastische Käfer und wo sie zu finden sind

Auf der Welt herrscht Krieg.

Nun ja, in Europa.

Na gut, in Griechenland.

Selbst die Götter haben den Olymp wegen des Kriegslärms verlassen und der personifizierte Krieg hat den Frieden in ein tiefes Loch gesperrt.

Trygaios, ein Weinbauer aus Athen, lässt nichts unversucht, um in den Olymp zu kommen und dem Ganzen ein Ende zu setzen. Nachdem er weder mit Bohnenranken, noch über einen hohen Turm in den Olymp gelangt, mästet er einen riesigen Mistkäfer, seinen ganz persönlichen Pegasus. Auf diesem will er auf den Olymp gelangen, Zeus zur Rede stellen und den Frieden in seinem Land wieder herstellen. Ganz uneigennützig versteht sich.

Wäre da nur nicht die Sache mit Hermes und dem Zentauren und dem ständig nach dem nächsten Donnerbalken suchende Mistkäfer. Es könnte alles so einfach sein, aber vielleicht ist es sogar noch viel einfacher, wenn man nur den Krieg überlisten, Hermes bestechen und den Frieden beschnüffeln könnte. Aber vielleicht ist Krieg doch besser als Frieden… Und wer erzählt Sybille endlich die Geschichte vom glatten Igel? Also auf zum Olymp ihr Abenteurer, Toren und funkeläugigen Affen, ihr die ihr nach überreifem Frieden lechzt!

Regie: Dorothea Wagner I Dramaturgie: Martin Philipp Graf

Zu Gast: Cammerspiele Leipzig I Das Ensemble von “Der Frieden” ist ein Team aus jungen Theatermacher*innen zwischen 20 und 32 aus ganz Deutschland, die sich in Leipzig kennengelernt haben und in diversen Konstellationen seit 2014 miteinander Theater machen und studieren. Sie verschreiben sich körperlich-groteskem Theater mit starker musikalischer Komponente.