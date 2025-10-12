Kindertheater ab 5 Jahre.

Das altbekannte Märchen wird hier aus einem neuen Blickwinkel erzählt. Der Sohn des Froschkönigs befragt den eisernen Heinrich, der als alter Mann und treuer Diener jetzt auch dem jungen Prinzen zur Seite steht. Der Junge will etwas aus dem Leben seines Vaters erfahren und bekommt vom Nenn-Großvater von den Wirren und Verwandlungen im Leben seiner Eltern erzählt. Mit Cellomusik und selbstkomponierten Liedern wird das Märchen schwung- und phantasievoll auf die Bühne gebracht.

Textbearbeitung und Lieder: Angela von Gündell

Schauspiel: Sabine Niethammer

Musik auf dem Cello: Angela von Gündell