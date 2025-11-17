Der Frosch in der roten Badehose

Bücherei Bissingen Bahnhofstr. 1, 74321 Bietigheim-Bissingen

Robin Müther vom Knurps Puppentheater reist mit einem Koffer an, sein Inhalt: jede Menge Märchen.

Doch es gibt ein Problem, wie soll man nur mit einer goldenen Kugel, einem grünen Hut und einem Brunnen das Märchen vom Froschkönig spielen. Ein kleines Entchen, das sich im Koffer versteckt, möchte die Prinzessin spielen und den  Frosch suchen. Was es dabei erlebt und warum der Frosch eine rote Badehose trägt das wollen wir nicht verraten - da muss man schon zuschauen.

Ein Märchen-Potpourri verpackt in einem Koffer, in das mit Hilfe der Kinder Ordnung gebracht wird.

