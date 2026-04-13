"Der Frosch und das Wasser"

"Buschi wurde mit dem Down-Syndrom geboren. Für Abenteuer ist in seinem Alltag in einer betreuten Wohngemeinschaft kein Platz. Doch während eines Grupp

Ohne zu zögern schließt sich der junge Mann einer japanischen Reisegruppe an. Auf diesem ungewöhnlichen Roadtrip beginnt die behutsame Freundschaft zwischen Buschi und Hideo Kitamura. Buschi, der sich sein ganzes Leben lang geweigert hat, über Sprache mit seinen Mitmenschen zu kommunizieren, blüht in dieser fremden Umgebung auf.

Mit feinem Humor und magischer Poesie feiert der Film die kleinen Momente des Alltags, erzählt zugleich von der großen Sehnsucht nach der Ferne, vom Ankommen und sich zu Hause fühlen. Ein Werk voller Zärtlichkeit und Leichtigkeit, das mit seinen Figuren mitten ins Herz trifft."

enausflugs nimmt sein Leben eine schicksalhafte Wendung: