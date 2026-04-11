Der Frosch und das Wasser

Stefan Busch lebt zusammen mit anderen Menschen mit Behinderung in einer Wohngemeinschaft in Köln. Er wird auch Buschi genannt.

Buschi spricht nie mit anderen Menschen. In der Wohngemeinschaft ist sein Alltag ruhig. Und manchmal etwas langweilig. Seine Betreuerin Nicole Schierloh hilft Buschi und seinen Mitbewohnern im Alltag. Frau Schierloh macht einen Ausflug mit Buschis Gruppe. Buschis Leben verändert sich, als er auf einer Brücke eine japanische Reisegruppe sieht sieht. Ohne lange zu überlegen, geht er mit der Gruppe mit. Im Reisebus lernt Buschi einen Mann kennen. Der Mann heißt Hideo Kitamura. Buschi und Herr Kitamura gehen zusammen auf eine Reise.Sie werden langsam Freunde.