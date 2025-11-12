Der Froschkönig: Ein Mitspieltheater mit Iris Guggenberger für Kinder ab 3 Jahren

In einer lustigen und bunten Soloshow erzählt und spielt die Schauspielerin Iris Guggenberger das Märchen vom Froschkönig. Dabei verwandelt sie sich selbst in alle Figuren des Märchens. Blitzschnell werden Kostüme und Rollen gewechselt, vom König zur hübschen Prinzessin, vom ekligen Frosch zum erlösten Prinzen. Witzig und einfühlsam, mit vielen Details erscheint das Märchen in seiner ganzen Lebendigkeit. In einzelnen Passagen werden die Kinder, sofern Sie möchten, ins Spiel mit einbezogen. Kindergartengruppen sind zur Veranstaltung herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist erforderlich.