Der Froschkönig

Erleben Sie ein verwunschenes Kindertheater am 4. Adventsonntag, den 18.12.2022 live im Prisma in Freiberg am Neckar.

Eines schönen Tages fällt der Prinzessin beim Spielen ihre goldene Kugel in den Brunnen. Ein Frosch taucht aufund verspricht, ihr die Kugel aus dem Brunnen herauf zu holen, wenn sie ihm wiederum verspricht, fortan sein Kamerad zu sein. Der Frosch hält sein Versprechen und die Prinzessin? Wird sie ihr Wort halten? Kann ein Froschder Kamerad einer Prinzessin sein? Was sagte der König zu all dem? Und – ist dieser Frosch wirklich nur ein ganzgewöhnlicher FROSCH?

Das Wittener Kinder- und Jugendtheater ist ein Theater mit Tradition: 1979 gegründet geht es seither regelmäßigim deutschsprachigen Raum auf Tournee. Verbindendes Ziel ihrer Arbeit ist es, Spaß und Lebensfreude zu vermitteln, kulturelles Interesse zu fördern und für menschliche Werte wie Nächstenliebe, Hilfsbereitschaftund Verantwortungsbewusstsein zu sensibilisieren. Das alles spielerisch leicht, humorvoll und ohne erhobenen Zeigefinger.

Einlass: 14 Uhr / Beginn: 15 Uhr / Spielzeit: ca. 60 Min. ohne Pause

Kinder: 9 EUR / Erwachsene: 12 EUR

Reihenbestuhlung mit nummerierten Sitzplätzen

Bitte beachten Sie: Karten für Erwachsene sind nur für die hinteren Reihen erhältlich.

Ticketverkauf:

Tickets können an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter www.livemacher.de oder unter der Reservix-Tickethotline mit der Nummer 01806 700 733 (0,20 €/Anruf aus dem deutschen Festnetz; aus dem Mobilfunknetz 0,60 €/Anruf) erworben werden. Plätze für Rollstuhlfahrer und Schwerbehindert mit B im Ausweis sind nur unter der Reservix-Tickethotline buchbar. Das Ticket für die Begleitperson ist kostenfrei.