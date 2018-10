Der Klassiker erzählt die Geschichte zweier Protagonisten, die sich in einer scheinbar ausweglosen Situation befinden: Vom Prinz, der in einer Froschhaut steckt und von der Prinzessin, die ihr liebstes Spielzeug in einen tiefen Brunnen fallen lässt.

Es sind aber noch viele andere Geschichten des Lebens verborgen: Von Angst und Einsamkeit, von der Sehnsucht nach Veränderung, von Liebe und Ablehnung. Vor allem aber ist der Froschkönig ein Märchen über das Wunder der Verwandlung und mit diesem Theater-Element bespielen die beiden Darsteller ihr Publikum.