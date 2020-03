Der Froschkönig

Märchen - Mitspieltheater für die ganze Familie (ab 4 Jahren) von Johannes Galli frei nach dem Grimm'schen Märchen.

Witzig und einfallsreich wird hier eines der spannendsten Märchen neu dargestellt. Die Prinzessin bekommt von ihrem Vater eine goldene Kugel, verspielt sie leichtfertig und ist untröstlich. Da bringt ihr ein Frosch die Kugel zurück mit der Bedingung, von nun an ihr Spielkamerad sein zu dürfen und sie verspricht es ihm. Sie muss lernen, ihr Versprechen zu halten und ihre Angst zu überwinden. Mit Tatkraft kann sie den ekligen Frosch in einen Prinzen verwandeln. Es spielt: Renate Großmann / Stückdauer: 45 Min. galli-backnang.de Im Anschluss an das Theaterstück können die Kinder unter Anleitung der Schauspielerin das Theaterstück noch eine halbe Stunde nachspielen.