Der frühe Sülchgau im Spiegel der Hirsauer Überlieferung

Das so genannte Hirsauer Formular, eine Urkunde aus dem 11. Jahrhundert zur Begründung der Unabhängigkeit des Klosters Hirsau, ist auch durch seine Zeugenliste interessant, denn dort wird u.a. ein Herr »von Sülchen« aufgeführt. Das Dokument gibt Aufschluss über die Sülchgaugrafen, die frühe Siedlungsgeschichte und die Territorialentwicklung in unserem Raum. In diesem Vortrag sollen die Hintergründe des kontrovers diskutierten Formulars beleuchtet werden.

Dr. Denis Drumm ist Lehrbeauftragter an den Universitäten Tübingen und Stuttgart im Fachbereich Geschichtswissenschaft. Er publizierte u.a. den Band »Das Hirsauer Geschichtsbild im 12. Jahrhundert. Studien zum Umgang mit der klösterlichen Vergangenheit in einer Zeit des Umbruchs.«