Das Traumfresserchen

Gut geschlummert? Wie es sich für einen Schlummerländer gehört.

Doch was passiert, wenn die Prinzessin von Schlummerland nicht mehr am besten von allen schlafen kann? Und Anti-Traumpillen, eine Traumsuppe und ein schönes Schlaflied nicht helfen wollen? Wer kann ihre Schlafmonster und bösen Träume vertreiben? Vielleicht dieses eigenartige Wesen, das so schön im Mondlicht glitzert und die ganze Zeit komische Wörter vor sich hin plappert?

In diesem Theaterstück begeben wir uns gemeinsam ins Reich der Träume. Schließlich möchte jeder gegen böse Träume gewappnet sein...

Für Kinder ab 4 Jahren und verträumte Erwachsene. Dauer ca. 40 Min.

Der Theater- und Kulturverein Südlich vom Ochsen e.V. wird in diesem Jahr 20 Jahre alt. Zum Geburtstag wünschen wir uns strahlende Kinderaugen, deshalb ist der Eintritt für alle Kinder frei!