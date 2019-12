Der Ganges - Indiens heiliger Fluss

"Mutter Ganga" nennen die Inder den 2700 km langen Fluss, der im indischen Westhimalaya entspringt und die nordindische Ebene durchquert. Mutter Ganga ist heilig und wird als Göttin verehrt. In keinem anderen Land der Welt hat Wasser eine so zentrale religiöse Bedeutung wie in Indien. Die Fotoreportage folgt einer Pilgerreise von Varanasi (vormals Benares) bis in die eisigen Höhen des Himalaya zu den heiligen Quellen des Ganges und zum Götterthron Shivas.