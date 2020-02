Ab 12 Jahren mit Egmont Pflanzer in Bietigheim.

Auf einer Insel mitten im Ozean lebt ein wildes und freies Volk. Ihr liebstes Hobby ist es, ihre Körper zu bemalen. Der Anführer ist sogar von Kopf bis Fuß tätowiert: doch so grimmig wie er dreinschaut ist er gar nicht. In Wirklichkeit will er nur zeigen, wie wichtig er ist! Mit Tusche und Zeichenfeder bewaffnet bemalst du den Häuptling und erzählst dabei in wilden Mustern seine Geschichte.