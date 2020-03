Plastisches Gestalten ab 6 Jahren mit Patrizia Kränzlein in Bietigheim.

Die Rettung ist nah! Spiderman, Superman und Batman sind schon auf dem Weg…

In diesem Kurs hören wir Heldengeschichten, zeichnen, malen und bauen. Aus Recyclingmaterial, Kartonagen, Drähten und Stoffen entstehen eure Idole. Wir kleben, schneiden und formen und überlegen, wie wir unsere Helden am besten in Szene setzen können.

Am Ende könnt ihr eure Ergebnisse mit nach Hause nehmen.