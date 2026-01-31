Der geflügelte Froschgott - eine Neuberechnung der Unsterblichkeit

Immer, schon eine ganze Menschheitsgeschichte lang, bleibt die Frage nach dem, was jenseits des Lebens ist, ein Mysterium. Sie beschäftigt die Menschheit wie kaum eine andere. Was kommt nach dem Tod?

Kommt da überhaupt etwas? Jede Religion, jede Kultur findet andere Antworten auf diese Frage. Im Monolog „Der geflügelte Froschgott“ der Dramatikerin Ingrid Lausund setzt sich die Schauspielerin Leonie Thelen als Frau, die sehr um ihren Mann trauert und deshalb mit der Idee des Jenseits ringt, mit religiösen Vorstellungen auseinander. Sie grübelt, räsoniert, nimmt an, verwirft – und das alles in einem rasanten Tempo voller Esprit und auch Heiterkeit. Das Stück lädt dazu ein, sich mit der Protagonistin in einem Gedankenstrudel über Sein und Nicht-Sein zu verlieren, mitzuphilosophieren und sich dabei vielleicht in den ein oder anderen Vorstellungen wiederzufinden.

Aufführungsrechte: Suhrkamp Verlag

Regie: Eos Schopohl

Mit: Léonie Thelen