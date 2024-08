Der geheimnisvolle Koffer von Herrn Benjamin

Musiktheatrale Performance nach dem Bilderbuch von Pei-Yu Chang · Uraufführung · 6+

Herr Benjamin ist ein Philosoph mit brillanten Ideen. Doch eines Tages entscheidet mensch in seinem Land, dass ungewöhnliche Ideen nicht erwünscht sind. Er muss fliehen und sucht Hilfe bei Frau Fittko. Es beginnt eine gefährliche Reise über die Berge. Immer mit dabei ein schwerer Koffer, den Herr Benjamin nicht aus den Händen lässt. Niemand weiß, was sich in diesem Koffer befindet. Alle sind sich jedoch sicher: Es muss etwas ganz Außergewöhnliches sein.

Ausgehend von Pei-Yu Changs Bilderbuch vergibt das Junge LTT einen Kompositionsauftrag und kreiert ein Musiktheatererlebnis über Flucht und Zivilcourage, das in einen besonderen Klangraum einlädt und Fragen über die Werte und Geheimnisse des Lebens aufwirft. Als eine interdisziplinäre Zusammenarbeit bewegt sich das Projekt an den Schnittstellen von musikalischer Performance, Multimedia-Installation und szenischem Spiel.