Der geheimnisvolle Koffer von Herrn Benjamin

Plötzlich beginnen die Berge zu klingen, an denen Maura, Rafo und Piz Grenzen erforschen. Ihre Melodien legen einen geheimnisvolle Koffer frei. Er erzählt, dass ihn der Philosoph Herr Benjamin über die Berge bringen muss, denn in ihm sei das Allerwichtigste. Aber die Berge sind eine Grenze. Und manchmal sind sie so gefährlich, dass es Herrn Benjamin erst mit der Hilfe von Lisa Fittko gelang, sie zu überwinden.

Der Geheimnisvolle Koffer von Herren Benjamin lädt mit einer Klangkomposition und interaktiver Klangkunst ein, die Grenzen zu befragen, sie zu hören, und zu erforschen.