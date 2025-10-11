Stummfilm mit Klavierbegleitung (Pianist: Frieder Gundert).

Der General aus dem Jahre 1926 ist sicherlich Buster Keatons bekanntester Film. Das hohe Tempo des Films und das Timing der Gags sorgen auch nach fast 100 Jahren nach Produktion des Films noch für ein kurzweiliges Vergnügen. Der General ist eine Lokomotive, deren Führer Johnny Gray (Buster Keaton) auf der Jagd nach seiner entführten Lok in den amerikanischen Bürgerkrieg verwickelt wird. Nebenbei rettet er auch noch seine Braut Annabelle (Marion Mack).