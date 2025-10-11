Der General

Vorstadttheater Tübingen Katharinenstraße 28, 72070 Tübingen

Stummfilm mit Klavierbegleitung (Pianist: Frieder Gundert).

Der General aus dem Jahre 1926 ist sicherlich Buster Keatons bekanntester Film. Das hohe Tempo des Films und das Timing der Gags sorgen auch nach fast 100 Jahren nach Produktion des Films noch für ein kurzweiliges Vergnügen. Der General ist eine Lokomotive, deren Führer Johnny Gray (Buster Keaton) auf der Jagd nach seiner entführten Lok in den amerikanischen Bürgerkrieg verwickelt wird. Nebenbei rettet er auch noch seine Braut Annabelle (Marion Mack). 

Info

Vorstadttheater Tübingen
Vorstadttheater Tübingen Katharinenstraße 28, 72070 Tübingen
Freizeit & Erholung
Google Kalender - Der General - 2025-10-11 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Der General - 2025-10-11 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Der General - 2025-10-11 20:00:00 Outlook iCalendar - Der General - 2025-10-11 20:00:00 ical

Tags