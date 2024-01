Wo gibt es in Reutlingen Fossilien? Was ist ein Donnerkeil? Was ist Ölschiefer? Der Geo-Reporter sucht die Antworten im Museum. Aber halb so schwer wie man denkt! Einfach gut zuhören, wenn es am Anfang gemeinsam durch die Ausstellungsräume geht.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 07121/303 2022 oder direkt im Museum.