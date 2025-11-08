Der gepflegte Grusel

Jedes Kind weiß: Unterm Bett wohnen Monster! Und die meisten Kinder finden das – jedenfalls bei Licht betrachtet – gar nicht mal zum Fürchten, sondern verflixt interessant.

Wohl deshalb mögen noch Erwachsene Geschichten, die unters Bett, in dunkle Kellerecken oder auf neblige Friedhöfe führen…

In ihrem aktuellen Programm verweben das Gitarrenduo BitterGreen und der Erzähler Rudolf Guckelsberger schauderhaft schöne Geschichten, unter anderem von Philip MacDonald, Edgar Allen Poe und Bram Stoker (Dracula) mit bitterbös-süßen Songs (von Arlo Guthrie, Kate Bush, Nick Cave, Chris de Burgh, Paul McCartney und vielen anderen) zu einem gespenstig-gruseligen Spinnennetz, in das sich das Publikum ganz bestimmt gerne einwickeln lässt.

Nicht fehlen dürfen auch klassische Schauerballaden wie Goethes Erlkönig, Mörikes Feuerreiter und Hebbels Der Heide­knabe, die einem an diesem Novemberabend eine Gänsehaut bescheren und angenehme Schauer über den Rücken jagen.