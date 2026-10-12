1945: Aus russischer Gefangenschaft geflohen, kommt Hilde in ihre Heimat Berlin zurück.

Dort hat der Krieg hat alles zerstört, Strukturen und Menschen, aber Hilde hat immerhin noch eine Kontaktadresse und jede Menge Mut und Weitblick. So beginnt die unglaubliche Geschichte von Hildegard Knef, eine unvergessliche Schauspielerin und Chanson-Sängerin der Nachkriegszeit. Wir folgen ihr auf ihrem Lebensweg: die ersten wichtigen Filme im zerstörten Nachkriegsdeutschland, der erfolglose USA-Aufenthalt, der Skandal um die Szene im Film „Die Sünderin“, der darauffolgende Boykott, die Rückkehr nach Deutschland, ihr Durchbruch. Es ist eine Achterbahnfahrt durch zwei Kontinente und mehr als 50 Jahre Zeitgeschichte. Wir erleben eine Frau voller Scharfsinn, Weitblick und Emanzipation.

Die Autobiographie „Der geschenkte Gaul“ war 1970 ein Bestseller und wurde in 17 Sprachen übersetzt. Mit gleichem Titel entstand im Jahr 2003 unter Mitarbeit ihres Ehemanns, Paul von Schell, das umjubelte Musical.

Das Stück erzählt von Mut, Emanzipation und unvergesslichen Momenten – ein Tribut an eine Frau, die zeigte: „Alles oder nichts!“

Mit vielen bekannten Liedern der Knef in einer Inszenierung der Landesbühne Esslingen, die für ihre hervorragenden und mitreißenden Musical Produktionen bekannt ist.