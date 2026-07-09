Hast du Lust, mit Wörtern und Sätzen kreativ zu spielen und verrückte, spannende oder lustige Geschichten zu erfinden?

Der Geschichten-Generator hilft dir dabei! Er ist wie ein magisches Zauberwerkzeug, das du mit deinen eigenen Ideen füllst und am Ende kommen tolle Geschichten dabei raus. Kommst du mit in das Wunderland der Sprache?

Was dich erwartet

- Deinen eigenen Geschichten-Generator basteln und füllen

- Aus Sprachbausteinen deine eigenen Geschichten bauen

- Kreatives Gestalten und Umsetzung deiner eigenen, fantasievollen Ideen

Anmeldung unter: https://www.aim-akademie.org/veranstaltungen/warenkorb/kurs/262922JSGG