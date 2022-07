Der gestiefelte Kater von den Gebrüdern Grimm

Es war einmal ein Müller, der hatte drei Söhne.

Als nun der alte Müller gestorben war, bekam der älteste Sohn die Mühle, damit er das Korn mahlen konnte, der Zweitälteste bekam den Esel, damit er das Korn tragen konnte und für den Jüngsten blieb nur der Kater. Wie sich nun der junge Müllerssohn Gedanken macht, was er mit dem Kater nur anfangen soll, stellt er fest, dass der Kater sprechen kann. Der Kater verspricht dem Müllerssohn, er werde mit ihm schon sein Glück machen, er erbittet sich jedoch ein Paar Stiefel.

Der Kater bekommt seine Stiefel und beide machen sich auf, das Glück zu suchen. Vom Schuster hat der Kater erfahren, dass der König eine wunderschöne Tochter hat und dass er sich sehnlichst Rebhühner für seinen kranken Magen wünscht, all seine Jäger jedoch keine erwischen können. Der Kater ist ein guter Jäger, er macht sich auf und fängt ein paar Rebhühner, die er dem König mit den besten Wünschen seines Herrn, den er als Grafen ausgibt, überbringt. Nach einer weiteren erfolgreichen Jagd nach einem Kaninchen, welches er ebenfalls dem König bringt, erlauscht er, dass der König mit der Prinzessin an den See mit den schönen Libellen ausfahren wird.

Der Kater führt den Müllerssohn zum See und lässt ihn dort baden. Als nun der König und die Prinzessin in einer Kutsche vorbeikommen, ruft er laut um Hilfe, man hätte seinem Herrn beim Baden die Kleider gestohlen. Der König und die Prinzessin fahren sogleich zum Schloss zurück und holen dem vermeintlichen Grafen neue Kleider. Mit den prachtvollen Kleidern steigt der Müllerssohn ans Ufer und wird als "Graf" zur Kutschfahrt eingeladen. Der Müllerssohn ist völlig überrascht, als er vom König erfährt, sein Diener, der Kater, sei schon vorausgeeilt, um sein Schloss vorzubereiten. Der König und die Prinzessin sind nun neugierig, das Schloss des Grafen kennenzulernen. Der Kater ist inzwischen zu dem Schloss eines bösen Zauberers vorausgeeilt. Mit einer List verleitet er den tyrannischen Zauberer, für den es das Wort unmöglich nicht gibt, sich in seiner Prahlsucht in eine kleine Maus zu verwandeln, die der Kater kurzerhand verspeist. Nun sind die unterdrückten Bauern von dem bösen Zauberer befreit und der Kater kann seinem Herrn das prachtvolle Schloss des Zauberers vermachen.

Gerade zur rechten Zeit kommen der König, die Prinzessin und der zum Grafen gewordene Müllerssohn in das Schloss. Der König ist begeistert und gibt dem jungen Paar zur Hochzeit seinen Segen.