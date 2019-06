In dem Märchen der Gebrüder Grimm wird die Geschichte eines Müllersohns erzählt. Als der alte Müller gestorben war, bekam der älteste Sohn die Mühle,damit er das Korn mahlen konnte, der Zweitälteste bekam den Esel, damiter das Korn tragen konnte und für den Jüngsten blieb nur der Kater. Wie sich nun der junge Müllersohn Gedanken macht, was er mit demKater nur anfangen soll, stellt er fest, dass der Kater sprechen kann.Der Kater verspricht dem Müllersohn, er werde mit ihm schon sein Glück machen,er erbittet sich jedoch ein Paar Stiefel.Der Kater bekommt seine Stiefel und beide machen sich auf, das Glück zu suchen. Der gestiefelte Kater verhilft dem Müllersohn zu königlichen Kleidern, der Gunst des Königsund zu dem prachtvollen Schloss des bösen Zauberers, den der listige gestiefelte Kater besiegt hat. Als der König, die Prinzessin und der zum Grafen gewordene Müllersohn in das Schloss kommen,ist der König begeistert und gibt dem jungen Paar seinen Segen zur Hochzeit.