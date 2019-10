2019 neu inszeniert als Mitspieltheater für alle Generationen!

Seit 1987 spielt das Figurentheater „Kauter Sauter“ Ge- schichten und Märchen für Kinder sowie Erwachsene. So bewegt es nicht nur die Gemüter der Großen und kleinen bei Gastspielen an Schulen, Kindergärten, sondern auch in Museen, Bibliotheken und Kleinkunstbühnen. Ebenso ist das besondere Theater bei Stadtfesten sowie Ferienprogrammen von Städten oder Gemeinden beteiligt und ritt dort auch auf. Seit Mai 2012 wurden einige Stücke für die Form des Mit- spieltheaters neu inszeniert...so auch das Figurentheater „Der gestiefelte Kater“:

Ein Müller hatte 3 Söhne. Nach des Müllers Tod, teilten sich die Söhne die Erbschaft auf. Der Älteste bekam die Mühle, der Zweite den Esel und der jüngste Sohn Hans nur den Kater. So beginnt das Märchen. Wie aber der schlaue Kater aus dem Müllersburschen einen edlen Grafen macht und den großen Zauberer mit List besiegt, könnt ihr ab diesem Jahr als Pre- miere selbst sehen.