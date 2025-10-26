Der gestiefelte Kater

Das bekannte Märchen von der Suche nach dem Glück, vom Kater selbst erzählt. Frei nach Charles Perrault und den Gebr. Grimm.

Ein Müller hinterließ seinen drei Söhnen ein Pferd, einen Hund und eine Katze. Der Älteste bekam das Pferd, der Zweite den Hund und der Dritte, mich, den Kater. Theo, der Jüngste war darüber traurig und jammerte laut. Das kränkte mich etwas. Weil ich ihn aber ganz gern mochte, sagte ich: „Pass auf, ich kann dich glücklich machen. ...Aber du musst mir zuerst ein Paar Stiefel geben. “ Da jammerte er wieder, erfüllte aber dann doch meinen Wunsch. Jetzt musste ich mich mächtig anstrengen. Die Stiefel waren ziemlich ausgelatscht und oft lästig, vor allem beim Klettern und Mäuse fangen. Doch die Menschen waren von meinem eleganten Gang sehr beeindruckt. Ende gut, alles gut: Eine Prinzessin war von mir, dem sprechenden Kater, so begeistert, dass sie uns nicht mehr verlassen wollte und sogar meinen Freund Theo heiratete. Und der wurde dann sogar König, denn ich wollte lieber eine Katze bleiben.

Schauspiel, Pantomime und Figuren. Dauer ca. 45 Min.

Inszenierung, Idee und Spiel: Helen Pavel

Das Märchen nach Charles Perrault ist eingebettet in eine Rahmenhandlung um ein zur Ferienzeit ausgesetztes Kätzchen, denn: „Das Glück kommt oft auf leisen Pfoten“.

Für Kinder ab 3 Jahren und alle Katzenfans.