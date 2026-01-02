Der gestiefelte Kater

Kindertheater ab 4 Jahren

Zigarre - Kunst- und KulturWerkHaus Achtungsstraße 37, 74072 Heilbronn

Ein famoser Kerl … dieser gestiefelte Kater. Er sorgt dafür, dass der arme Müllersohn Graf und reich wird. Der neu ernannte Graf von Müllorien und Zichorien heiratet die Prinzessin. Die beiden werden König und Königin und der Kater erster Minister!!

Das bekannte Märchen der Gebrüder Grimm in einer Interpretation von theatro anett.

Regie: Johannes Soppa

Spiel, Figuren, Bühnenbild: theatro anett

Kinder & Familie
