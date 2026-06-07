Der gestiefelte Kater

Das Grimmsche Märchen erzählt die Geschichte vom armen Müllersohn. Seine Brüder erben viel, er vom Vater aber nur einen Kater.

Der aber überaus klug und gewitzt ist und weiß, dass zu einem erfolgreichen Auftreten in der Welt vor allem gute Stiefel gehören. Zudem muss ein König regieren, der eine kluge und schöne Tochter und einen Heißhunger auf Rebhühner, aber keine geschickten Jäger an seinem Hofstaat hat. Und zuletzt braucht's einen machthungrigen Zauberer mit großen Ländereien und einem gewaltigen Schloss, der bei aller Zauberkunst nicht bedenkt, wie gern Katzen Mäuse fressen. Zum guten Ende gelingt dem Kater alles und sein armer Müllersohn und die Prinzessin leben glücklich und wenn sie nicht gestorben sind … Der Kater aber wird zeitlebens seine Stiefel tragen und erster Minister im Staate sein.

Die überaus witzige Neufassung des Märchens wird wiederum mit viel Musik und zahlreichen Songs von Dominik Dittrich präsentiert.

Regie Anne Spaeter

Bühne Anne Brüssel

Kostüme Katharina Schweizer

Musik Dominik Dittrich