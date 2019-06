Der Glöckner von Weilheim

In den dunklen Winkeln der Kirche leben, unbemerkt vom menschlichen Treiben in der Stadt, seit Jahrhunderten zwei seltsame Gestalten: Benzo, der bucklige Glöckner und seine stumme Gehilfin Smaragda. Kaum jemand hat sie je gesehen, aber sie waren schon immer da, durch einen Fluch tragen sie die Bürde, bis in alle Ewigkeit dafür sorgen zu müssen, dass die Glocken in Weilheim niemals verstummen.

Es ist ein beschauliches Leben im Verborgenen das die beiden da führen, und dies würde wohl bis in alle Ewigkeit so bleiben, wäre da nicht dieses Stadtjubiläum, dass die Weilheimer dazu veranlasst, jeden Stein umzudrehen und in allen Winkeln der Geschichte zu stöbern.

Derlei Umtriebe machen nicht einmal vor der ehrwürdigen Peterskirche Halt, und das Eintreffen einer auswärtigen Theatertruppe, die engagiert wurde um dort wichtige Ereignisse der Stadtgeschichte nachzuspielen, bringt die geheime Welt des Glöckners und seiner Begleiterin ziemlich durcheinander. Aber auch die Theaterleute werden in den Sog der Weilheimer Historie hineingezogen, so dass die eine oder andere historische Persönlichkeit noch einmal im wahrsten Sinne des Wortes zum Leben erweckt wird...

Das Weilheimer Schlüsselchen.

Keine Stadt ohne einen guten „Geist“, denn es muss ja etwas geben, was eine Stadt zu etwas besonderem macht.

In Weilheim gibt es offensichtlich viele solcher Geister, da wäre zum Beispiel der etwas kauzige Kapuzinergeist, den man am Giebel der Stadtbücherei besichtigen kann, oder der ehemalige Schlossgeist, der heute zum spuken mit einer Schlossscheuer vorlieb nehmen muss, was seine ohnehin schon schlechte Laune nicht gerade steigert.

Ganz anders ist da das Weilheimer Schlüsselchen. Es entsprang dem Weilheimer Stadtwappen und ist somit sehr heimatverbunden und optimistisch. Seine gute Seele offenbart sich in seiner Hilfsbereitschaft gegenüber jedem, der sich für die Geschichte der Stadt interessiert.

Besonders der gutmütige Benzo hat es ihm angetan, verbindet die beiden doch eine lange gemeinsame Geschichte über die Jahrhunderte hinweg...

Die theaterspinnerei Frickenhausen ist bekannt für außergewöhnliche multimediale Inszenierungen an ungewöhnlichen Orten (zu denen übrigens auch die Schlossscheuer gehört...).

So wird es auch in Weilheim so einiges zu sehen geben. Die bilderreiche Kirche soll uns Bühne und Inspirationsquelle zugleich sein für diese ganz auf das Jubiläumsjahr zugeschnittene Theaterproduktion.