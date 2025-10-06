Der goldene Bulle 2025 – Christoph Sonntags Kleinkunstpreis

Die Kleinkunstszene feiert eine neue Sensation: Nach großem Erfolg in Ulm kommt der renommierte Kleinkunstpreis „Der Goldene Bulle“ endlich in die Landeshauptstadt! Seien Sie dabei, wenn großartige Künstler*innen ihr Talent auf die Bühne bringen!

Bei jeder Veranstaltung treten zwei Kleinkünstler*innen im direkten Duell gegeneinander an und kämpfen um den begehrten Einzug ins große Finale. Und das Beste: Sie als Publikum entscheiden mit! Vergeben Sie Punkte in verschiedenen Kategorien und bestimmen Sie, wer es ins Finale im Dezember schafft. Dort werden die Gewinner des Goldenen, Silbernen und Bronzenen Bullen gekürt – inklusive hochdotiertem Preisgeld!

Erleben Sie einen unvergesslichen Abend voller Comedy, Live-Musik, kulinarischen Highlights und erstklassiger Unterhaltung! Freuen Sie sich auf mitreißende Shows, herausragende Talente und eine einzigartige Atmosphäre.