Der goldene Taler

Fitz Zentrum für Figurentheater Eberhardstraße 61, 70173 Stuttgart

Ziehen Sie sich warm an, denn wir erzählen ein Märchen. Es geht unter die Erde und unter die Haut. Sie treffen auf zwei anarchisch altmodische Damen, einen undurchsichtige Musikkapellenautomaten, ein armes Waisenmädchen, den sehr zwielichten, ausgezehrten Hans Geiz und das cholerische, geheimnisvolle Putzmännlein. Um nichts Geringeres geht es als die Frage, ob unser Schicksal vorbestimmt ist, oder ob es sich lohnt, den dunklen Mächten, die scheinbar alle Fäden unseres Glücks in den Händen halten, frech entgegen zu treten.

Auf der Bühne meisterhaft bissig, bewaffnet mit Erzähllust, Mitgefühl, Humor und scharfem Verstand: Sigrun Kilger und Annette Scheibler. Wer sie nicht kennt…

Theater & Bühne
