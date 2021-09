Der ungeschickte Student Anselmus sitzt zwischen den Stühlen: Er hat sich in Serpentina verliebt, eine wunderschöne Schlange und Tochter eines Salamanders, die in einer fremden Sprache zu ihm spricht. Zugleich macht ihm Veronika, die Tochter des Konrektors Paulmann, schöne Augen: Die ideale Gattin, vorausgesetzt, er ist bereit, die Karriereleiter hochzuklettern.

Während Anselmus für den kauzigen Archivarius Lindhorst fremdländische Schriften kopiert, beginnt er um seinen Verstand zu fürchten. Wird er sich am Ende für eine Welt voll magischer Kräfte, Geister und Zauberwesen oder für ein Leben bei klarem Verstand mit materieller Sicherheit entscheiden?

Dem Hin- und Herpendeln zwischen der realen und einer anderen, wundersamen Welt, liegen wiederkehrende Ideen des Schriftstellers E.T.A. Hoffmann zugrunde. Er ist der erste Romantiker, der die geheimen Schattenseiten der menschlichen Existenz in all ihrer Unerbittlichkeit ausleuchtet. Der goldne Topf ist Hoffmanns berühmteste Märchennovelle. Die Geschichte über die Macht der Poesie und ihre gewaltige Bildsprache wird nun mit punkiger Note, Musik und Videoinstallationen in überraschenden Wendungen auf die Bühne gebracht.

Die Veranstaltung wird von der Stadtbücherei Waiblingen mit einer Medienausstellung begleitet.

