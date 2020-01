Ein Wohnzimmer, zwei Ehepaare. Vier Erwachsene, die sich nur kennenlernen, um einen handfesten Streit zwischen ihren halbstarken Söhnen aus der Welt zu schaffen. Zu Beginn eine vordergründig herzliche Stimmung. Das Bemühen, sich entgegenzukommen, den Konflikt in moderatem Ton zu lösen. Veronique mit ihrem erbitterten Glauben an Moral, den sie auch ihrem Ehemann Michel aufzwängt. Ihnen gegenüber das Ehepaar Reille, das versucht, die Prügelattacke ihres Sprösslings wieder in Ordnung zu bringen. Mit jeder Minute wird offenbarer, dass keines der Paare es schafft, seine bürgerliche Maskerade aufrechtzuerhalten. Die Situation eskaliert. Im Gespräch der vier Eltern geht es weniger um die Schuld der beiden Söhne als vielmehr um eigene Verfehlungen, Beziehungsprobleme und Moralvorstellungen. Was ist das Eigentliche, das noch nicht ausgesprochen wurde? Hören sie einander zu oder sind selbst die jeweiligen Paare zu unterschiedlich in ihren Vorstellungen vom richtigen Leben, von guter Erziehung? Diese Inszenierung findet ihren Weg in das Wohnzimmer der gutbürgerlichen Großstadtfamilie.

Das Kammerspiel von Yasmina Reza oszilliert zwischen tiefem Humor und Tragik. Wo Menschen an den Grenzen des Aushaltbaren rütteln und aufhören, die Positionen des Gegenübers begreifen zu wollen, bricht ein gesellschaftlicher Spalt auf, der nur schwer zu überbrücken ist. Nach über einem Jahrzehnt ist Der Gott des Gemetzels noch immer ein vielschichtiger Spiegel unserer Gegenwart, der zugleich beste Unterhaltung verspricht.

TheaterPowse ist eine Laientheatergruppe aus Freiburg, die zum Grünhof e.V. gehört.

Rollen

Anette Reille Lena Winkler

Alain Reille Philipp Rottmann

Véronique Houillé Hannah Friz

Michel Houillé Sebastian Heinrich

Regie Anke Stocker

Bühnenbild und Kostüm Anna Beyer